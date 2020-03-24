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Соглашение об упрощении визового режима с ЕС будет ратифицировано 2-3 апреля на весенней сессии парламента

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