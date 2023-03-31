"Согласна с каждым его словом!" - белорусы о Послании Президента

Своими впечатлениями от услышанного делятся простые белорусы. Послание главы государства находит отклик у людей разного возраста и профессий. Наши корреспонденты вышли на улицы крупных городов.

"Очень важно было услышать нашего Президента, - говорит женщина из Могилева. Согласна с каждым его словом: делать так, чтобы у нас был только мир. Поддерживать наши национальные традиции. Как сказал опять-таки наш Президент, нужно не расслабляться, а работать. Работать во благо нашей страны".

"Когда вокруг твоих границ такая тяжелая геополитическая ситуация, когда многие страны настроены агрессивно, говорит мужчина, я согласен с Президентом, должен быть зеркальный ответ на размещение ядерного оружия в Европе, которое направлено против нас".

"Мы сами из Калининграда приехали, - говорит прохожий. - К вашему Президенту относимся положительно. Молодец, что порядок в стране. Нормальное отношение к нам, к россиянам. Мы приехали и чувствуем здесь как дома. Конечно, это правильно, мы должны дружить. Все славянские народы".

"Нельзя устраивать раздрай у себя, - поддерживает его другой. - Вот есть Президент, и надо полностью его поддерживать".

"Александр Григорьевич обозначил важные приоритеты в развитии нашей страны, - говорит мужчина в Гомеле. - И в экономике, и в безопасности. Нам нужно переориентировать наши рынки - и сбыта, и поставок. Уходить от коллективного Запада и переориентировать рынки на Восток".