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Согласно календарному плану по подготовке к референдуму, 1 февраля завершается образование участков для голосования
Сегодня завершается образование участков для голосования на республиканском референдуме. Все этапы подготовки выдерживаются согласно календарному плану Центризбиркома. Так, не позднее 3 февраля пройдет выдвижение представителей в состав участковых комиссий. Еще за 3 дня эти комиссии должны быть сформированы. В целом же подготовка к референдуму идет полным ходом. Также продолжается процесс выдвижения национальных наблюдателей в территориальные комиссии, которые были созданы накануне - всего в стране их 153. Позже подключатся к наблюдению и международные эксперты.
Центральная комиссия уже пригласила представителей ЦИК СНГ поучаствовать в наблюдении. Все международные наблюдатели будут аккредитовываться и пользоваться теми правами, которые им предоставил Избирательный кодекс. Кроме того, у нас планируется встреча с миссией СНГ, где будет оговариваться, как они будут участвовать в наблюдении.
Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума".
Факт
Основной день голосования назначен на 27 февраля.
Проголосовать за поправки в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.
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