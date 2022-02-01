Согласно календарному плану по подготовке к референдуму, 1 февраля завершается образование участков для голосования

Центральная комиссия уже пригласила представителей ЦИК СНГ поучаствовать в наблюдении. Все международные наблюдатели будут аккредитовываться и пользоваться теми правами, которые им предоставил Избирательный кодекс. Кроме того, у нас планируется встреча с миссией СНГ, где будет оговариваться, как они будут участвовать в наблюдении.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов