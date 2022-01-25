Согласно предлагаемым изменениям Конституции, межэтнический мир в Беларуси сохранится

Белорусское общество продолжает обсуждать проект изменений Конституции и предстоящий референдум. Важно участие каждого.



Согласно предлагаемым изменениям Конституции,межэтнический мир сохранится. И представители 156 национальностей, которые проживают сегодня в Беларуси, должны чувствовать себя равными среди всех. И что важно - чувствовать себя как дома. Это подчеркнули на заседании Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей.



Там собрались два десятка представителей культурных объединений. Для нихполноценное пояснение каждой правки и лично от представителя Конституционной комиссии. Углубляясь в детали,Елена Семашко отметила: содержательно никаких новых норм и правил взаимодействия. Ценности и принципы независимой Беларуси, которые апробированы годами,сохранены.