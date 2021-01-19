СОК "Олимпийский" ждет гостей. Первыми в купель окунулись представители спортклуба "Моржи столицы"

Сегодня у православных верующих Крещение - один из двенадцати великих праздников церковного календаря. Празднования сопровождаются старинной народной традицией - крещенскими купаниями. В Минске окунуться в прорубь сегодня можно в каждом районе. Специальные купели оборудованы и в церквях. А это видео с территории летней зоны отдыха спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". Традиционно 19 января этот бассейн также предоставлен для обряда.