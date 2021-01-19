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СОК "Олимпийский" ждет гостей. Первыми в купель окунулись представители спортклуба "Моржи столицы"
Сегодня у православных верующих Крещение - один из двенадцати великих праздников церковного календаря. Празднования сопровождаются старинной народной традицией - крещенскими купаниями. В Минске окунуться в прорубь сегодня можно в каждом районе. Специальные купели оборудованы и в церквях. А это видео с территории летней зоны отдыха спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский". Традиционно 19 января этот бассейн также предоставлен для обряда.
В 10 утра воду освятил священник. Первыми окунулись представители спортивного клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи столицы".
СОК "Олимпийский" ждет гостей у открытого бассейна до 9 часов вечера. Здесь дежурят медики и спасатели, а горячий чай согреет уже после купания.
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