Сохранение исторической памяти обсудили в НАН Беларуси

Когда мы говорим о линиях раскола в обществе, то обычно они пролегают по национальному признаку, этническому, религиозному. Как раз в Беларуси ситуация в данной сфере очень стабильная и устойчивая, и в такой ситуации, конечно же, появляется новая линия раскола - это история.

Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований