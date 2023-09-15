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Сохранение исторической памяти обсудили в НАН Беларуси
Не допустить переписывания истории и героизации военных преступников. Говорить о фактах из биографии нашей страны на понятном для молодежи языке. Сохранение исторической памяти обсудили в Национальной академии наук Беларуси.
Среди важнейших задач, которые ставят перед собой эксперты и научное сообщество, - четко сформулировать наш взгляд на историю белорусского народа и государственности. Манипулирование ключевыми событиями и антинаучные концепции сегодня выступают основным тараном общественного единства.
Когда мы говорим о линиях раскола в обществе, то обычно они пролегают по национальному признаку, этническому, религиозному. Как раз в Беларуси ситуация в данной сфере очень стабильная и устойчивая, и в такой ситуации, конечно же, появляется новая линия раскола - это история.
Желание жить на своей земле и принимать самостоятельные решения проходит красной нитью через всю историю белорусского народа. Мы свято чтим и храним память о том, что довелось пережить поколениям соотечественников, их самоотверженный подвиг ради мирного будущего каждого из нас. Белорусы выучили урок - под внешним управлением хорошей жизни быть не может.
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