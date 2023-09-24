Сохраненные видео с рецептами и самые необычные вкусовые сочетания - как интернет формирует вкусовые предпочтения

21-й век - время современных технологий, когда аккаунт в социальных сетях есть почти у каждого. За последний год жители нашей страны стали потреблять на четверть больше трафика, чем за предыдущий. Возможность найти любую информацию, новые знакомства и тренды, которые становятся вирусными.

Интернет и соцсети стали неотъемлемой частью жизни, которая влияет даже на вкусовые предпочтения людей. Популярность набирают целые направления в мире еды - гурманы, гастрономы, фуди. Зачем владельцу агроусадьбы аккаунты в соцсетях? И в пользу каких блюд делают выбор пользователи интернета?

Какие рецепты люди сохраняют в соцсетях?

Завтрак, обед, ужин, перекус. Наша жизнь строится вокруг еды. И если несколько десятилетий назад пища была "обычным" топливом, то сегодня из-за большого количества "потребляемой" информации люди все чаще выбирают "ракетное", от которого вкусовые рецепторы будут улетать в космос.

Мы спросили у минчан, влияют ли интернет и социальные сети на вкусовые предпочтения и какие блюда они сохраняют и готовят.

- У меня в избранном в TikTok 100 сохраненных видео с рецептами: паста, что-нибудь из картошки вкусное.

- Сохраняю что-то из выпечки или какие-то закуски необычные, например, роллы из огурца.

- Из последнего я сохранила рецепт от нутрициолога - KinderBueno, только без сахара.

- В интернете люди находят много нового для себя. Различные необычные блюда, знакомятся с разными культурами, поэтому я думаю, что интернет занимает далеко не последнее место в формировании вкусовых предпочтений.

У каждого пожелания свои: одни делают ставку на скорость приготовления, другие ищут новые сочетания, а третьи с помощью интернета знакомятся с национальными блюдами разных стран. Но равнодушных точно нет.

Банан с майонезом, арбуз с солью - какие самые странные вкусовые сочетания можно найти в интернете

Дыня с ветчиной, шоколад и черная икра, банан с майонезом - такие варианты выдает интернет на запрос "самые странные вкусовые сочетания". Век современных технологий и социальных сетей диктует тренды, поэтому картофелем фри с мороженым и огурцами с медом уже никого не удивишь. Одно из самых вирусных сочетаний сезона - арбуз с лимоном.

Тысячи просмотров и сотни видео под хэштегом "арбуз с лимоном". Тренд охватил пользователей разных возрастов и профессий. В комментариях разворачиваются целые баталии: с чем вкуснее?

- Арбуз с солью - это пушка. Никогда не думала, что это так вкусно.

- Арбуз, тандырная горячая лепешка и домашняя брынза - сочетание невероятное.

- Арбуз с медом будет всегда на первом месте.

Хозяин агроусадьбы и тиктокер в одном лице

Андрей Крук променял квартиру в столице на домик в деревне. И теперь ведет не только агроусадебный бизнес, но еще и аккаунты в социальных сетях. Например, на странице в TikTok он публикует аппетитные видео, приправленные юмором и необычными сочетаниями. Одно из таких - сало в шоколаде - стало вирусным и набрало более двух миллионов просмотров. Лайкают, комментируют, сохраняют. Равнодушных снова нет.

Что можно сказать про сало с шоколадом? Вкус необычный, точно понравится не каждому, но один раз можно попробовать. Упор делаем на Instagram , TikTok , но дублируем и в остальные соцсети: "Одноклассники", "Вконтакте", Twitter, YouTube, Telegram. Много идей берем из интернета, но есть идеи, которые садимся с персоналом, с командой и, как говорится, брейнстормим. Андрей Крук, хозяин агроусадьбы

Еще на усадьбе проводят кулинарные мастер-классы, например, показывают, как сделать драники на костре и учат гостей готовить в печи.

"Самое интересное блюдо, которое мы готовили, - каша из топора. Перловка, вода, морковка и у нас оставались свиные шкурки, мы их порезали, обжарили, добавили в кашу и поставили в печку на целую ночь. На следующий день мы открыли, перловочка пропиталась жирком, морковочка стала нежной, каша таяла во рту", - рассказал Андрей Крук.

"Чаще всего у нас берут борщ, драники, пользуется спросом и квашеная капуста. Я вкладываю душу, потому что люблю доставлять людям удовольствие, пусть и через еду", - поделилась секретом вкусных блюд шеф-повар агроусадьбы Наталья Варакса.