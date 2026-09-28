В Минске стартовал республиканский марафон "Сохраним сердце здоровым"

В Минске в торговом центре "Столица" состоялось открытие республиканского марафона "Сохраним сердце здоровым" ко Всемирному дню сердца. Организатор инициативы - Белорусский союз женщин.

Также в рамках мероприятия гостям еще раз напомнили о важности беречь свое здоровье и вовремя обследоваться у врача. Акцентом встречи стала театральная постановка детского театра "Ревю" со спектаклем о здоровом сердце.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Почему Белорусский союз женщин подключился? Потому что здоровое сердце - это самая важная составляющая, которая должна быть у человека. И женщины не могут быть не рядом, потому что от того, насколько женщина обращает внимание на свое здоровье, она обращает внимание и на здоровье своей семьи. И, наверное, любого мужчину измерить давление и сделать первую кардиограмму сподвигает, как правило, женщина? Поэтому нам очень важно обратить на это внимание".

Андрей Пристром, директор РНПЦ "Кардиология", доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения:

"Более 2,5 млн человек имеют те или иные заболевания сердца. Это общая статистика. Туда входят разные формы, их сочетания. Здоровье определяет многое. Как известно, большая часть того, что формирует наше здоровье, - это образ жизни, который мы ведем. Поэтому такие акции проводились раньше и будут проводиться дальше. Она направлена на то, чтобы акцентировать внимание наших людей на необходимости посвящать хотя бы немного времени своему здоровью".

Уже 29 сентября с 10:00 до 20:00 порядка 20 пунктов здоровья развернутся в Минске, а также в областных центрах и крупных районных городах. Бесплатные консультации, первичный скрининг и ответы на все вопросы о здоровье сердца - в рамках марафона "Сохраним сердце здоровым".