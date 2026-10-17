Сохранить и приумножить зеленое золото: в Беларуси стартовала акция "Дай лесу новае жыццё"

17 октября в Беларуси стартовала акция "Дай лесу новае жыццё". Лесная кампания традиционно охватывает все регионы нашей страны. Особое внимание уделяется восстановлению насаждений, которые пострадали от ураганных ветров и усыхания. Наиболее ощутимо последствия непогоды сказались на работе Вилейского опытного, Жлобинского и Бегомльского лесхозов.

Анастасия Мацкевич, завсектором идеологической работы - пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси: "В 2026 году сильные ураганные ветры повредили немало лесных насаждений. Это порядка 20 тыс. га, из которых 7 тыс. га требовали проведения сплошных санитарных рубок. Вследствие изменения климата белорусские леса подверглись усыханию. Это тоже лесные массивы, которые были оперативно разработаны, дабы не допустить распространения этого негативного процесса, и которое сегодня требуется внепланово восстановить. Поэтому белорусов в рамках акции " Дай лесу новае жыццё" мы приглашаем помочь в восстановлении подобных участков".

На каждого белоруса приходится более одного гектара леса

Сохранить и приумножить зеленое золото - наша общая задача. И лесному богатству - пристальное внимание. Помочь восстановить леса общими усилиями призвана акция "Дай лесу новае жыццё". В 2025 году в ней приняли участие более 50 тыс. человек. Высадили около 18 млн растений. Этой осенью в планах еще больший масштаб".

Масштабная лесная кампания продлится до 24 октября. Принять участие может каждый. Следует обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Весь необходимый инвентарь выдадут на месте. Подскажут участок, где нужны дополнительные руки.