Сохранить покой и порядок - неизменная задача правоохранителей

С честью справляться с поставленными задачами, беречь покой людей и сохранять порядок на улицах - с годами задачи остаются неизменны. Сегодня поздравляют ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Для многих сотрудников, служивших еще в советские времена, эта дата до сих пор остается праздничной, поскольку именно 10 ноября отмечался День советской милиции. Старшее поколение стражей порядка и сегодня принимает самое активное участие в обучении и воспитании молодых сотрудников, в случае необходимости и сами выходят патрулировать улицы сейчас в составе дружин.



