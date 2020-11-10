ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сохранить покой и порядок - неизменная задача правоохранителей

С честью справляться с поставленными задачами, беречь покой людей и сохранять порядок на улицах - с годами задачи остаются неизменны. Сегодня поздравляют ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Для многих сотрудников, служивших еще в советские времена, эта дата до сих пор остается праздничной, поскольку именно 10 ноября отмечался День советской милиции. Старшее поколение стражей порядка и сегодня принимает самое активное участие в обучении и воспитании молодых сотрудников, в случае необходимости и сами выходят патрулировать улицы сейчас в составе дружин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все