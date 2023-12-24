В Германии немецкое экономическое чудо продолжительное время базировалось на дешевых энергоносителях из России. Об этом совершенно открыто и с постоянно нарастающей периодичностью говорят немецкие и европейские политики.

Почему они это делают? Все достаточно просто: чуду пришел конец, а расставаться с привычным образом жизни очень не хочется. Средний класс постепенно проедает запасы из-под матраса и все громче высказывает свое негодование.

Бюджет Германии не смог завершить год без кредитного костыля. Шольцу пришлось даже снять собственные ограничения на получение тех самых кредитов. Ситуация на 2024-й значительно хуже, год еще не начался, а через дыру в бюджете можно рассмотреть и Украину, и даже американские уши.

Идея сильной Европы разрушена, считает немецкий журналист, историк, режиссер-документалист Дирк Польманн. "Потому что у нас нет европейской внешней политики. Мы просто что-то вроде собачьего хвоста, которым виляют Соединенные Штаты, - предполагает он. - Германия уже не такая могущественная держава как раньше. У нас еще есть высокомерие, но нет возможностей. Это ужасный приговор, но, я думаю, что он реалистичен".

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Чтобы увидеть, как обстоят дела в Германии, журналист предложил сравнить ситуацию с поездами. "В Японии поезда приходят секунда в секунду, и даже в Индии, - утверждает он. - В Германии вы увидите, что многие поезда просто отменяются. Вы стоите на вокзале и для вас это своего рода символ того, что с нами произошло. И это нехорошо. И я не понимаю, как это может стать лучше".