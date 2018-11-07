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Сокровища белорусской Ленинианы хранятся в фондах Национального художественного музея

Наталье Бордиловской удалось увидеть те из них, которые современному зрителю совсем незнакомы.

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