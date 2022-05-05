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Солдата Эмиля Чечко похоронили на польском военном кладбище в Беларуси
Бежал из своей страны, по причине того, что не мог больше молчать о зверствах, которые происходили на польской границе - и Эмиль Чечко. Сегодня с польским военным простились. Именно он озвучил всему миру, как под руководством властей Польши безжалостно убивали беженцев с ближнего Востока. 17-го марта Чечко обнаружили повешенным. Все детали - в материале Ксении Лебедевой.
Прощание с Эмилем Чечко, польским военным и настоящим патриотом своей страны, состоялось сегодня, на польском военном кладбище в местечке Долгиново в Беларуси. Эмиль постоянно вспоминал о своей родине и, наверно, где-то глубоко в душе мечтал вернуться в Польшу, в страну, власти которой назвали его врагом номер один после обнародования страшных преступлений польского правительства.
К сожалению, на родину он не смог вернуться даже после смерти - польские власти отказались забрать тело Эмиля. Можем только надеяться, что его душа найдет покой хотя бы здесь, на военном кладбище в местечке Долгиново Вилейского района, где тоже захоронены польские солдаты.
Дмитрий Беляков, директор центра "Системная правозащита": Здесь также похоронены поляки из разных исторических промежутков времени. Это и 1919 год, и 1939 год, и общая могила солдат. Почему в Беларуси? К сожалению, мы предпринимали неудачные попытки связаться с польским руководством, официальными лицами для передачи тела, для поиска родственников, чтобы они могли приехать, чтобы решить этот вопрос более цивилизованно. Но нам не удалось это сделать. Эмиль Чечко похоронен на белорусской земле, которая стала ему вторым домом. Как раз это произошло, хочу отметить, что после заявления, обращения Эмиля к польским военнослужащим относительно выполнения преступных приказов, но также после нашей конференции, когда он отвечал на вопросы СМИ. После этого последовали многочисленные угрозы в его адрес. Польские генералы даже высказывались нелицеприятно о нем и о том, что нужно с ним сделать. Мы приняли решение, что мы создадим фонд имени Эмиля Чечко, премия, которая будет вручаться именно полякам, гражданам Польши, полякам Беларуси, которые стоят на правозащитной тематике, на решении тех вопросов, которые высветил наш товарищ Эмиль Чечко.
В последний раз я виделась с Эмилем на пресс-конференции в феврале. Мы беседовали в кулуарах, было заметно, что он сильно поседел. Рассказывал о том, что он плохо спит, нет аппетита. Сильно переживал о том, что с ним происходило в Польше. При этом, отвечая на вопрос, готов ли ты довести дело до Гаагского трибунала, чтобы виновные в расстрелах на границе были наказаны, Эмиль отвечал утвердительно.
Надеюсь, что люди, виновные в том, что происходило на границе, будут наказаны. И я готов идти до конца, готов рассказывать об этом. Я чувствую ответственность за то, что я делаю.
Журналистка Ксения Лебедева: Во время нашей первой встречи ты очень болезненно реагировал на вопросы об убийствах, на сегодняшний день ты смирился с тем, что участвовал в геноциде?
Эмиль Чечко, польский солдат: Те люди, в которых я стрелял, которые были убиты мной, они стояли вживую перед моими глазами. Я их видел, я постоянно об этом думал. Для меня достаточно остры были переживания. И потом, когда у меня появилась возможность объяснить людям, что со мной произошло, и причем это было не только мое желание. Люди хотели меня выслушать. Выслушать о тех проблемах, о которых я рассказываю. Со мной работали психологи, наступила фаза осознания того, что произошло со мной, что происходило на границе.
Во время расстрелов только при непосредственном участии Эмиля было уничтожено от 200 до 700 человек. Польских солдат на польско-белорусской границе заставляли выполнять преступные приказы, угрожая оружием.
Людей, которые управляли процессом, идентифицировали благодаря Эмилю Чечко. Известны их имена и составлены фотороботы. Благодаря польскому дезертиру собрана масса и другой информации о преступлениях польской власти против человечности. Гаагский трибунал их принял еще в январе. А мировая общественность ждет ответа. Правозащитники сформулировали термин "казус Чечко", который войдет не только в учебники истории, но и политологии и международного права.
В данном кейсе Эмиля Чечко мы можем видеть, насколько правозащитные организации готовы бороться за основополагающие права человека. И если это игнорируется, соответственно, их повестка, повестка организаций она диктуется.
И действительно, международные правовые организации либо молчат, либо им затыкают рот. Взять хотя бы польских правозащитников из организации "Граница". Задолго до появления Чечко в Беларуси они публиковали материалы о свежих ямах в большом количестве на приграничной польской территории, о том, что волонтеры находят разорванные дикими зверями человеческие тела. Но по-прежнему никого из крупных международных организаций это не трогает.
В Великобритании, например, существуют штрафы для СМИ за озвучивание истории Чечко и какое-либо его упоминание. В Польше его фамилию запрещено озвучивать, как и демонстрировать его лицо.
Это ли не комплимент работе, которую он проделал, находясь в Беларуси? Если Эмиля Чечко так боятся, значит он действительно рассказал реальные вещи. Эмиль сделал очень много, чтобы рассказать о злодействах польских властей против человечности. В этом его мужество. А его дело будет продолжено и закончено. Будь спокоен, Эмиль.
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