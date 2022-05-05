Солдата Эмиля Чечко похоронили на польском военном кладбище в Беларуси

Дмитрий Беляков, директор центра "Системная правозащита": Здесь также похоронены поляки из разных исторических промежутков времени. Это и 1919 год, и 1939 год, и общая могила солдат. Почему в Беларуси? К сожалению, мы предпринимали неудачные попытки связаться с польским руководством, официальными лицами для передачи тела, для поиска родственников, чтобы они могли приехать, чтобы решить этот вопрос более цивилизованно. Но нам не удалось это сделать. Эмиль Чечко похоронен на белорусской земле, которая стала ему вторым домом. Как раз это произошло, хочу отметить, что после заявления, обращения Эмиля к польским военнослужащим относительно выполнения преступных приказов, но также после нашей конференции, когда он отвечал на вопросы СМИ. После этого последовали многочисленные угрозы в его адрес. Польские генералы даже высказывались нелицеприятно о нем и о том, что нужно с ним сделать. Мы приняли решение, что мы создадим фонд имени Эмиля Чечко, премия, которая будет вручаться именно полякам, гражданам Польши, полякам Беларуси, которые стоят на правозащитной тематике, на решении тех вопросов, которые высветил наш товарищ Эмиль Чечко.