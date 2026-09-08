Солдаты запаса приступили к занятиям на полигоне в рамках проверки боеготовности

Военнообязанные, призванные в одну из артиллерийских бригад в рамках проверки боеготовности, приступили к занятиям на полигоне.

Дополнительно осваивают военно-учетные специальности, изучают военную топографию, устройство и алгоритмы работы средств связи, а также порядок использования спецтехники. Отрабатывают и навыки по управлению огнем артиллерии.

Бойцов обучают выбирать огневые позиции с учетом рельефа местности и наводить орудие на цель. За ходом мониторинга наблюдает Госсекретариат Совета безопасности. Как отмечают, занятия организованы на достойном уровне и дают свой результат.

Андрей Горбатенко, заместитель Госсекретаря Совета Безопасности Беларуси:

"Необходимо отметить, что все офицеры запаса очень с пониманием, серьезно, по-мужски относятся к данным мероприятиям. Пытаются за это время глубже освоить ту специальность или ту воинскую должность, на которую они предназначены. Все мероприятия, которые выполняются в бригаде, находятся под контролем, обобщается материал, анализируется для того, чтобы в дальнейшем все результаты этой проверки использовать, в том числе в подготовке других воинских частей Вооруженных Сил".

По завершении занятий Совбез проанализирует результаты. Мониторинг продолжается.