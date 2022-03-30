Солидные урожаи овощей выращивают в тепличном хозяйстве в Полоцком районе

Когда приходишь и видишь результат своей работы - хорошо на душе. Когда знаешь, что своими руками все сделано.

Нет теплотрасс, в которых могут быть потери тепла. Все это рядышком, на месте, поэтому тепло у нас дешевое. Плюс еще в том, что отработанный газ - CO₂ - подается в теплицы, что повышает урожай процентов на 25-30.

Томат - это неспешная культура. Посеяны они были в декабре, высажены в теплицы где-то в середине января. И уже через недельку ожидаются первые плоды.

Салат растет 35 дней - это от того как закладываем семечку до выхода полной продукции. Главное выдерживать температуру, которая необходима для выращивания салата, а также влажность, чтобы были своевременные поливы.

На полях массовая посевная, а вот аграрии на севере страны уже снимают урожай. Под искусственным солнцем теплиц поспели огурцы и салатные культуры, а через неделю начнется томатный сезон. В связи с этим рынок ожидает снижение цены на такого рода продукцию. Традиционно витамины, выращенные в искусственных тропиках, востребованы и за рубежом. К примеру, тепличное хозяйство "Весна-энерго", что в Полоцком районе, больше половины произведенных овощей экспортирует в Россию. Новые гибриды, интенсивные технологии выращивания, как следствие солидные урожаи - в репортаже.Каждые сутки плюс 10 сантиметров. А за 4 месяца длина огуречной лианы достигает 12 метров. И урожай зеленые гиганты дают достойный. В прошлом году овощеводы сельхозпредприятия "Весна-энерго" на каждом квадрате вырастили без малого 170 килограммов огурцов.Урожай снимают 6 дней в неделю. С этого начинается буднее утро. Потом уход: овощеводы обрывают ненужные листья, формируют побеги. Полив капельный: агроном точно рассчитывает количество необходимых питательных веществ. Ничего лишнего, считают копейку. На снижение себестоимости работает и своя котельная.Искусственные тропики занимают 4 гектара. В соседнем оазисе зреют томаты. В этом сезоне потребитель оценит гибриды "альтадена" и "дуковери".Еще неделя, и спелые томаты поступят в продажу. К слову, для опыления растений используют шмелей. Еще одни представители живого мира - энтомофаги (полезные насекомые) - помогают бороться с вредителями.Если энтомофаги человеческому глазу практически незаметны, то за активной работой шмелей понаблюдать можно. На гектаре трудятся не менее 400 крылатых насекомых. А вот салатная линия яркой картинкой обязана исключительно заботливым рукам овощеводов. Готовые к реализации базилик, укроп и рукколу здесь выращивают в рекордно короткие сроки.Немного тепла и акцент сместится на поля. В открытый грунт аграрии "Весны" высадят картофель, капусту, свеклу, морковь. Под борщевой набор отведено без малого 100 гектаров.