Солигорчанка вместо заработка на бирже потеряла более 40 тыс. рублей

Поверив рекламе в социальной сети о быстром и большом заработке на криптовалюте, 46-летняя жительница Солигорска потеряла крупную сумму денег. На протяжении нескольких недель она общалась с мошенниками, считая, что зарабатывает на новую машину. Но на самом деле переводила злоумышленникам по 2-3 тыс. рублей. В итоге женщина суммарно потеряла более 40 тыс. рублей.

Александр Грицук, начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Миноблисполкома