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Солигорчанка вместо заработка на бирже потеряла более 40 тыс. рублей
В Солигорске женщина нашла объявление о быстром доходе. Она хотела заработать на бирже, вложила средства, а оказалось - попалась в руки мошенников.
Каждую неделю переводила по 2-3 тыс. рублей. Когда сумма вложений превысила 40 тыс., "бизнес-леди" решила обналичить средства. Но "инвестор" пропал. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенниками.
Поверив рекламе в социальной сети о быстром и большом заработке на криптовалюте, 46-летняя жительница Солигорска потеряла крупную сумму денег. На протяжении нескольких недель она общалась с мошенниками, считая, что зарабатывает на новую машину. Но на самом деле переводила злоумышленникам по 2-3 тыс. рублей. В итоге женщина суммарно потеряла более 40 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. В милиции напоминают: не стоит вестись на быстрый заработок в интернете.
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