Солигорск 27 августа отмечает День города, который традиционно совпадает с Днем шахтера

Молодой, целеустремленный, спортивный, с развитой промышленностью, своим характером и гастрономическими визитками. Солигорск отмечает День города, который традиционно совпадает с Днем шахтера.

Лучших и заслуженных горожан 27 августа чествуют в Доме культуры на торжественном мероприятии. Здесь же награды от Совета Республики и Миноблисполкома получают и работники холдинга "Беларуськалий". У Солигорска есть определенные социально-экономические достижения не только в горнодобывающей отрасли, но и машиностроении, легкой промышленности, АПК, спорте и культуре.

Роман Половченя, машинист горных выемочных машин ОАО "Беларуськалий":

"Работаю с 1996 года, уже в сентябре будет 30 лет. Устраивался электрослесарем. Сейчас работаю машинистом горных выемочных на Краснослободском руднике. Работа трудная, но интересная. Конечно, я горжусь, что работаю в белорусской аллее в шахте. Награда у меня - "Шахтерская слава" 3 степени. Сегодня вручают "Шахтерскую славу" 2 степени. Также есть "Ветеран труда".

Анатолий Лодыга, председатель Солигорского райисполкома:

"Сегодня, конечно же, градообразующее предприятие - Беларуськалий, оно формирует основу фундаментальную в развитии Солигорского района и в целом в развитии Республики Беларусь своими достижениями и показателями. Но справедливо замечено, что в совокупности здесь очень много на территории города Солигорска и Солигорского района представлено разных направлений, которые также принимают участие и отождествляют экономику. И надо понимать, что по результатам пятилетки за 2025 год город Солигорск, Солигорский район был занесен на Республиканскую доску почета".

Торжественные мероприятия в честь Дня шахтера продолжатся в Солигорске 28, 29 и 30 августа. В программе в том числе гонки на драган-сапогах, тематические выставки, выступления артистов, легкоатлетический забег.