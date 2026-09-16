Солигорск стал центром масштабного диалога акции "Беларусь адзіная"

Солигорск 16 сентября стал площадкой для общественно-просветительской акции "Беларусь адзіная". Город принял масштабный диалог о важных страницах нашей истории и ценностях, которые объединяют поколения, а также стали фундаментом государственности и национальным достоянием.

Главными спикерами на мероприятии выступила молодежь страны, а в зале ее поддержали сверстники - учащиеся Солигорского государственного и горно-химического колледжей.

"Если народ не будет един, то не будет этого государства. Если мы государство, то у нас есть своя территория, свой язык и свои традиции", - отметила учащаяся Солигорского государственного колледжа Владислава Щибун.

Владислав Сманцер, председатель Жодинской городской организации "Патриоты Беларуси":

"После сегодняшнего мероприятия хочется, чтобы каждый ценил свою страну и вносил личный вклад в мирную, независимую Беларусь. Также отмечу, что наша молодежь искренне стремится работать на благо Родины. Я уверен: молодые люди будут четко стоять за государственную символику и своего Президента. Потому что время выбрало нас, и это время конкретных дел".

Всего навигация проекта "Беларусь адзіная" охватит 25 городов во всех регионах страны и 32 колледжа.