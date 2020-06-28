Солигорск. Горы перспектив. Жители о городе

Возвращаемся в Солигорск. Но не в центр горно-химической промышленности страны, а в город-сад, город поэтов, один из самых молодых населенных пунктов страны.



Там строят скейт-площадки, скверы, футбольные стадионы, развивают легкую промышленность, машиностроение и даже туризм. Итак, Солигорск - взгляд изнутри. Репортаж Анастасии Бенедисюк.



Место, где есть горы, которых бы не было без моря, и есть солнце, потому что это юг. Мы на юге центрального региона страны. И это верблюд Изабелла. Вообще в этом хозяйстве с две сотни таких экзотических животных. Именно отсюда, в десятках метров от трассы Минск-Солигорск, и начинается знакомство с хлебосольными солигорчанами.







"До Ре Ни" -по первым слогам имен сыновей -Добрыня, Ренат и Никита. Такое вот родовое гнездо решила свить чета Буйняковых вблизи малой родины - в Солигорске у семьи осталась квартира. А началось все с покупки лошади, потом были страус, павлины, лиса. И классические кролики, свиньи, теперь присматривают коров. Со временем сельским укладом жизни решили делиться с туристами. Из предложений, на который спрос, - зоопарк, усадьба.





Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи -терриконы

Вообще туризм для Солигорска -это что-то новое. Долгое время главной достопримечательностью города шахтеров считались соленые залежи -терриконы. Сегодня список смело может пополнить, например, парк четырех стихий - с садами, клумбами, фонтанами, детскими горками. По выходным там проходят танцы "для тех, кому немного за…" - для ровесников Солигорска. В августе городу исполнится 62.

Эдуард

Корбут

, краевед:

"

Да, у нас нет архитектурных исторических памятников, замков, но

город очень удобный, очень компактный. И как вы заметили, очень зеленый. Наш город называют город-сад, и

это, наверное, самая главная наша особенность".

Один из самых молодых городов Беларуси дышит полной грудью, он атлетически сложен - стадионы, новая лыжероллерная трасса в помощь - и идет в ногу со временем. Точнее едет, иногда прыгает и делает трюки -недавно в сквере Семьи, любви и верности открыли скейт-площадку. Тот случай, когда созданные условия вдохновляют.

Из знаковых мест для Солигорска - кафедральный собор

Из знаковых мест для Солигорска -в десятках метров кафедральный собор. Проектировали его еще в 90-е, а строили, что называется, всем миром. На финальной стадии помог Беларуськалий. Высотой в 60 метров, с 13 колоколами весом в 7 тонн -и управляет ими один звонарь. Краткий экскурс от Эдуарда Корбута. Впрочем, краевед признается, в Солигорск сегодня едут и за духовным обогащением, и поправить здоровье, и за промышленным туризмом, в гастрономическое турне и даже на шопинг.

Эдуард

Корбут

, краевед:

"Солигорская п

тицефабрика

очень известна за пределами нашего города, она делает уникальную продукцию "

Яйца молодецкие, обогащенные селеном", которые вообще-то не делает ни одна фабрика Беларуси. Я

йца копченые, перепелиные. Также наш

бренд

ф

абрики "Калинка"

, "Купалинка"

. Немножко так в шутку мы даже говорим: в шахте обычно работают мужчины, но женам тоже ведь где-то надо работать?..."

От пряжи, вязания до раскроя, пошива и отгрузки готовой продукции. Это одно из крупнейших предприятий концерна "Беллегпром" с полным производственным циклом. 17 фирменных магазинов по всей стране, представительство в России, Казахстане. А начиналось ведь все с маленького цеха и 20 швей.

И этому интересу уже стаж в несколько десятков лет. Яркие детские впечатления переросли в мечту и стали работой. На "Купалинку"Ирина Мхитарян пришла в должности ученицы швеи, была мастером, начальником цеха. Теперь за штурвалом производства. Здесь 30 лет проработала ее мама, теперь даже не в ученицах, на равных -коллега-дочь!

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в работу предприятия. "Купалинка"одной из первых экстренно переориентировала производство. Шили маски, защитные костюмы, но и на новую коллекцию время нашли. Недавно освоили направление штучной печати - теперь балуют модниц принтами.

Татьяна

Ярота

, директор

ОАО "

Купалинка":

"

Мы все время в поиске, изучаем тенденции, новые направления в моде. Н

а протяжении 50 лет предприятие занималось только производством изделий бельевого трикотажа. Последние годы мы освоили верхний ассортимент из трикотажных полотен, а сегодня мы уже работаем над производством изделий из текстильных материалов. А это принципиально новое для предприятия направление".

Солигорскомуинституту проблем ресурсосбережения, при котором работаетопытноепроизводство, вследующем году исполнится 30. 8 лет назад предприятие получило аккредитацию как научная организация. Процесс сборки конкретной техники занимает около 3 месяцев.Задействованы 12 человек. Уже в августе этоткомбайн, которыйзадействованна добыче калийных удобрений на Беларуськалии,приступит к работе. Всего на предприятии работает полторы тысячи человек. Горно-шахтное, горно-химическое, подъемно-транспортное, землеройное, буровое оборудование - это лишь малая часть производимой линейки. 390 патентов на изобретения защищены в Беларуси, России, Украине.

Вообще в Солигорске - пальцев одной руки не хватит - столько предприятий собирает технику для горной промышленности - проектируют, ремонтируют. Оно и понятно -место, где добывают соль.

"Все началось с этого кусочка соли, такого красно-розового, невзрачного, неяркого относительно бриллианта или изумруда, но, тем не менее, он для нас является самым драгоценным камнем", - говорит Екатерина Король, главный хранитель фонда Солигорского краеведческого музея.

История города началась в 1958 году со строительством калийного комбината. Впрочем, точка отсчета уводит на 350 миллионов лет назад. Тогда, делятся историки, на этом месте было море. И именно оно способствовало образованию калийной руды. Поэтому, возвращаясь в начало репортажа, Солигорск -это действительно горы, которых бы не было без моря!

С высоты Солигорск сегодня выглядит, действительно, как город-сад, скрасивой геометрией, утопающий в зелени!

По словам главного архитектора, Солигорск в своем территориальномразвитии сейчасимеет некоторые трудности. Все дело в том, что город ограничен подрабатываемыми территориями, водохранилищем, пахотными землями. Единственным вектором развития и роста является западное направление Дубейского кольца. Именно там сейчас активно и возводят два новых микрорайона -21 и 22. Застройка обеспечитжильем многодетныесемьи. Больше 200из них ключи от квартир получат уже в течение этого года. Параллельно в микрорайоне строят необходимую для комфорта инфраструктуру -детские сады, школы, поликлиники, магазины. Будет и ФОК, оставят площади под офисы. По просьбам горожан, в план строительства включено возведение храма святого Николая чудотворца.