Солигорск готовится отметить шестидесятый юбилей и День шахтера

Столица белорусских шахтеров готовится отметить свой профессиональный праздник. В этом году он совпал с 60-летием Солигорска. Один из главных подарков - новая большая поликлиника с современным медицинским оборудованием. Кроме того, вклад предприятий и бизнеса - тренажеры для занятий воркаутом, которые получат 15 школ города и района. К юбилею заметно изменился и сам Солигорск. Это здания после капремонта, новые дороги, а также множество уличного декора.