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Солигорск готовится отметить шестидесятый юбилей и День шахтера

Столица белорусских шахтеров готовится отметить свой профессиональный праздник. В этом году он совпал с 60-летием Солигорска. Один из главных подарков - новая большая поликлиника с современным медицинским оборудованием. Кроме того, вклад предприятий и бизнеса - тренажеры для занятий воркаутом, которые получат 15 школ города и района. К юбилею заметно изменился и сам Солигорск. Это здания после капремонта, новые дороги, а также множество уличного декора.

Отметим, массовые торжества по случаю 60-летия Солигорска пройдут с пятницы по воскресенье.

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