Солигорск отмечает 65-летний юбилей и День шахтера

Мы очень рады этому заявлению руководителя компании "Беларуськалий". Шахтеры слов на ветер не бросают, поэтому я уверен в том, что появится через год баскетбольная команда и станет чемпионом Беларуси. 65 лет - это только такой разгон в жизни даже человека, не говоря уже о городе. Поэтому тот базис, который наработан уже несколькими поколениями шахтеров и солигорчан, которые трудятся в различных отраслях народного хозяйства, дает нам основу того, что город будет развиваться и дальше.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси