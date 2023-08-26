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Солигорск отмечает 65-летний юбилей и День шахтера

В Солигорске проживает почти 100 тысяч человек. На градообразующем предприятии "Беларуськалий" трудится фактически каждый пятый житель города. Впрочем, награды от руководства Администрации Президента, Минского облисполкома, Солигорского райисполкома, парламентариев и профсоюзов сегодня в торжественной обстановки получили представители самых разных профессий. Именно благодаря их труду Солигорск стремится быть современным, стильным и уютным. К слову, на новый высокий уровень здесь планируют вывести и баскетбол. С такой инициативой выступил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Он отметил заслуги Солигорска в проведении II Игр стран СНГ.

Мы очень рады этому заявлению руководителя компании "Беларуськалий". Шахтеры слов на ветер не бросают, поэтому я уверен в том, что появится через год баскетбольная команда и станет чемпионом Беларуси. 65 лет - это только такой разгон в жизни даже человека, не говоря уже о городе. Поэтому тот базис, который наработан уже несколькими поколениями шахтеров и солигорчан, которые трудятся в различных отраслях народного хозяйства, дает нам основу того, что город будет развиваться и дальше.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси
Труд шахтера очень сложен - эти спуски и подъемы, вечерние, ночные смены. Шахты работают круглосуточно, без остановок. Очень приятно работать в нашем дружном коллективе, о чем свидетельствует награда. Город развивается: строятся новые дома, открываются новые школы, садики. Хочу пожелать нашему городу и дальше так же развиваться.
Павел Басаранович, заместитель главного инженера Березовского рудника 1-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий"

Солигорск входит в число 11-ти городов, где за счет реализации инвестпроектов планируется ускоренное развитие. Например, центральную площадь, где проходили торжества, модернизируют. А ровно через год ко Дню знаний в Солигорске распахнет двери и школа на 930 мест, которую сейчас возводят в новом микрорайоне.