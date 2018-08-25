ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Солигорск празднует 60-летие. В городе запланированы десятки мероприятий

Столица белорусских шахтеров в этот уик-энд живет особым праздничным настроением. Солигорску 60 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей города. Возник Солигорск еще в 1958 году как поселок, но назывался тогда Новостаробин. Через год стал Солигорском, а уже через несколько лет получил статус города. Сегодня здесь более 100 тысяч жителей, пятая часть населения трудится на "Беларуськалии" - предприятии - флагмане белорусской промышленности. По случаю праздника в городе запланированы десятки мероприятий.

Там находится наша съемочная группа. Елена Бормотова на прямой связи (прямое включение).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все