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Солигорск принял Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства TERRI CON

Солигорск принимал Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства TERRI CON. Площадка объединила полтысячи участников, а это 25 коллективов из Беларуси и России. В театральном зале Дворца культуры талантливые артисты в возрасте от 7 до 25 лет из Калининграда, Ростова-на-Дону, Бреста, Слонима, Жодино, Бобруйска и других городов демонстрировали свое хореографическое мастерство в разных номинациях.

Гран-при фестиваля завоевал коллектив "Дарлинг" из Пинска, Террикон-при отправился в столицу с коллективом колледжа искусств "Крокі". Планируется, что Международный фестиваль хореографического искусства TERRI CON приобретет статус ежегодного конкурса.

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