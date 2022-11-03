Солигорск принял Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства TERRI CON

Солигорск принимал Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства TERRI CON. Площадка объединила полтысячи участников, а это 25 коллективов из Беларуси и России. В театральном зале Дворца культуры талантливые артисты в возрасте от 7 до 25 лет из Калининграда, Ростова-на-Дону, Бреста, Слонима, Жодино, Бобруйска и других городов демонстрировали свое хореографическое мастерство в разных номинациях.