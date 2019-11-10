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Солигорский район стал экспериментальной площадкой для экологического проекта ООН
Вторая жизнь бытовой техники
Солигорский район стал экспериментальной площадкой для экологического проекта ООН и Министерства природы.
Будет создана комплексная система раздельного сбора отходов электронного оборудования.
. А это - разгрузка полигонов с отходами и дополнительный доход.
Надежда Сербиненко
расскажет, какой путь проделывает старая бытовая техника, чтобы получить вторую жизнь.
Водитель и грузчик Артур и Андрей исколесили центральный регион вдоль и поперек. Они как охотники за сокровищами, только в поле их интересов - старая бытовая техника. За вызов машины платить не нужно, заплатят еще и вам в зависимости от веса старой техники.
На момент съемки в кузове уже был один телевизор и один холодильник.
Старую бытовую технику собирают со всех районов Минской области. Наиболее часто встречающиеся позиции - холодильники, телевизоры и газовые плиты. Таким образом, старая техника получает вторую жизнь и отправляется на переработку, и уже здесь из старых или сломанных телевизоров, микроволновок, блендеров, холодильников извлекаются вторичные материальные ресурсы - в том числе черные, цветные и драгоценные металлы.
Пункт по переработке находится в Минске. В столице всю технику сортируют и по максимуму извлекают все, что может быть полезно: это и пластик, и стекло, и резина.
Минская область активно увеличивает объемы переработки старого электрооборудования. По сравнению с прошлым годом количество собранной у населения техники б/у увеличилось на 25 процентов. Более активные в этом плане районы, приближенные к Минску. А вот отдаленные пока отстают. Поэтому именно Солигорский район станет площадкой для реализации экопроекта Программы развития ООН и Минприроды.
В течение года в Солигорском районе появится новый стационарный пункт сбора, куда можно будет принести крупногабаритную технику, лампочки и батарейки. Заработает и передвижной приемный пункт. Экоинициатива в перспективе может заработать и в других районах Минской области.
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