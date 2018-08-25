Столица белорусских шахтеров в этот уик-энд живет особым праздничным настроением. Солигорску 60 лет! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей города.

"В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, и страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь: честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве", - говорится в поздравлении.

Один из самых молодых городов нашей страны стильно и по-молодежному преобразился. Улицы и площади украсили оригинальные скульптуры и топиарии. Среди весомых подарков горожанам - большая поликлиника с ультрасовременным оборудованием. Сегодня каждый пятый житель Солигорска трудится на "Беларуськалии". Сам же промышленный гигант поставляет свою продукцию более чем в полсотни стран.