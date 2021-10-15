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Солистка золотого состава ВИА "Верасы" Надежда Микулич - гостья программы "Скажинемолчи"
Первый голос "Малиновки", солистка золотого состава "Верасоў" раскрывает интриги и сенсации якобы тихой в БССР эстрады. Сегодня гостьей проекта "Скажинемолчи" стала Надежда Микулич - заслуженная артистка Беларуси, певица и композитор, которая в следующем сезоне празднует 50 лет на сцене. В эфире "Беларусь 1" она вспомнила студенческие времена и свою первую девичью группу, о том, как встретились с "Верасами" и как позже в легендарном коллективе создавали семьи, а после ухода из ВИА она искала собственную нишу в отечественном шоу-бизнесе.
Почему после декрета не вернулась в "Верасы"? И какое хобби у артистки? Искренние ответы Надежды Микулич смотрите в программе "Скажинемолчи" на сайте Белтелерадиокомпании и в YouTube, а выдержки - в телеграм-канале проекта.
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