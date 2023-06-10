Солисты оркестра им. Финберга: Маэстро вложил всю свою жизнь в фестиваль "Молодечно", он делал невероятное

Маэстро Михаил Финберг вложил всю свою жизнь в Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно", поэтому его имя навечно вписано в историю песенно-музыкального форума. Таким мнением поделились солисты заслуженного коллектива Беларуси Национального академического концертного оркестра Беларуси, который сегодня носит имя своего создателя и художественного руководителя М. Я. Финберга, пишет БЕЛТА.

9 июня, в первый день Национального фестиваля белоруской песни и поэзии "Молодечно-2023", на молодечненской земле увековечили память о маэстро. На фасаде городского Дворца культуры торжественно открыли мемориальную доску в честь М. Я. Финберга.

"Открытие доски - это память о человеке, который был у истоков молодечненского фестиваля и, не побоюсь сказать, джазовой, эстрадной музыки Беларуси, - прокомментировал солист оркестра Руслан Мусвидас. - Этот фестиваль организовывался тогдашним руководством Молодечненского райисполкома по инициативе Михаила Яковлевича. Маэстро сделал для белоруской музыки столько... Не знаю, когда родится еще один такой великий музыкант".

Михаил Яковлевич действительно жил оркестром, который стал его семьей, отметил Руслан Мусвидас. "Я как член этой семьи могу сказать, что Михаил Яковлевич хоть и был очень строгим, но требовал по сути - чтобы программы были на высочайшем уровне", - сказал он.

"Наш коллектив очень благодарен за эту память, за увековечение имени нашего маэстро, - добавила заслуженная артистка Беларуси Наталья Тамело. - Этот замечательный праздник, открытие мемориальной доски собрали большое количество людей, которые будут вспоминать Михаила Яковлевича".

Наталья Тамело вспомнила, как в 1993 году Михаил Финберг открыл фестиваль в Молодечно. По ее словам, это было феерично, прекрасно. Сегодня, спустя 30 лет, традиция продолжается. "Очень жаль, что Михаила Яковлевича нет с нами, но мы всегда будем нести его имя через наши песни, концерты. Его имя вписано золотыми буквами в страницы белорусской культуры, которую он любил. Каждый раз, бывая в маленьких городах, он делал невероятное количество концертов, отыскивал белорусских музыкантов, учил людей любить белорусскую музыку", - отметила она и выразила надежду, что фестиваль в Молодечно всегда будет связан с именем Михаила Финберга, потому что он вложил в него всю свою жизнь.

Церемонию открытия мемориальной доски посетил и коллектив авторов - народный художник Беларуси скульптор Владимир Слободчиков и архитектор Виктор Карако. Скульптор рассказал, что работал сразу над двумя заказами - мемориальными досками для Молодечно и Минска (дома, в котором жил народный артист). Он сообщил, что работы хоть и похожи между собой, но имеют различия. "Мы пошли по пути минимализма. Отразили отдельные элементы: лицо, мимику, кисти, дирижерскую палочку и некоторые атрибуты. Работа над серией из двух досок велась год, для Молодечно сделал довольно быстро - в течение около полугода", - рассказал он. Сейчас скульптор работает над надгробным памятником Михаилу Финбергу, который будет установлен на Восточном кладбище столицы.

Как отметила директор Дворца культуры города Молодечно Татьяна Цегалко, говоря о Национальном фестивале белорусской песни и поэзии "Молодечно", сразу вспоминается имя Михаила Финберга и его детище - Национальный академический концертный оркестр Беларуси. И сегодня его музыканты традиционно дают выступления на центральных фестивальных площадках: костеле Святого Иосифа в Молодечно, городской школе искусств, Чистинском сельском Доме культуры и, конечно, в Летнем амфитеатре во время концерта-открытия. Что самое важное - оркестр аккомпанирует участникам национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.