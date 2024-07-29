Солнечная электростанция, электродома, метеоритный дождь - чем известен самобытный Брагин

Самый южный полесский регион Беларуси - самобытный и богатый традициями и талантливыми людьми край. Жители Брагина любят свою малую родину и считают ее идеальным местом для жизни. Чернобыльский удар сплотил всех в стремлении сохранить и сделать родную землю еще краше и сильнее.

Городской поселок можно смело назвать столицей солнечной энергетики. Там самая большая продолжительность светового дня и количество солнечных дней в году. Но не только двумя электростанциями гордятся местные жители. Еще строительством жилья и производственных объектов, успехами в экономическом развитии, достойным уровнем жизни сельчан, спортивными объектами. И выполнение социальных программ под постоянным контролем.

В рубрике "Место для жизни" председатель Брагинского районного объединения профсоюзов Роман Тесленок рассказал, как брагинчанам удается строить жизнь по законам созидания.

По словам героя выпуска, у Брагина богатая история, он ровесник Москвы. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1147 году. По одной из версий, в древности в Брагине располагалось кожевенное производство.





Сейчас в Брагине одна из крупнейших солнечных электростанций Беларуси. "90 тыс. фотоэлектрических панелей превращают излучение солнца в электроэнергию постоянного тока. Мощность - 18 мегаватт. Это рекорд среди белорусских гелиоустановок", - заметил председатель Брагинского районного объединения профсоюзов.

Быстро движется очередь на жилье. С поступлением на работу молодые специалисты тут же получают арендные благоустроенные квартиры. Укрупняется новый микрорайон, возводятся современные электродома. У многодетных семей есть возможность построить дом усадебного типа с господдержкой. Роман Тесленок

Как отметил он, районный центр стремительно развивается, совершенствуется инфраструктура. Там построен спортивно-оздоровительный центр, открыты волейбольная, баскетбольная и футбольная мини-площадки. Появилась новая воркаут-зона.





"Несколько лет подряд райцентр завоевывает первое место в республиканском смотре-конкурсе на звание самого благоустроенного. Убираем, чистим, красим, наводим шик и блеск каждый четверг - это уже традиция", - с гордостью сказал житель Брагина.

Брагин - особая земля. В историческом музее хранится метеорит с одноименным названием. 38-килограммовый палассит имеет особую ценность. Это произведение искусства, созданное самой природой. Другие осколки сильного метеоритного дождя, выпавшего в начале XIX века, выставлялись в музеях России и Европы. Роман Тесленок