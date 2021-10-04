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Солнечная погода в Минске и Минской области в начале недели сменится ночными заморозками

Солнечная и сухая осень - такая погода сохранится в столице и Минской области в начале недели. 5 и 6 октября ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температурный фон останется в пределах климатической нормы. Днем воздух прогреется до плюс 12-17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 3-9 тепла. С четверга опять похолодает.

Ночные заморозки прогнозируются и в выходные. Осадки при этом маловероятны.

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