Солнечная погода в Минске и Минской области в начале недели сменится ночными заморозками

Солнечная и сухая осень - такая погода сохранится в столице и Минской области в начале недели. 5 и 6 октября ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температурный фон останется в пределах климатической нормы. Днем воздух прогреется до плюс 12-17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 3-9 тепла. С четверга опять похолодает.