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Солнечно и до + 29

Комфортная летняя погода в Беларуси будет в первой половине недели. Ночью воздух прогреется до 17 градусов. Днем температура от 22 до 29 - это на несколько градусов выше климатической нормы. При этом в отдельных районах ждут кратковременные грозовые дожди. Во второй половине недели похолодает.

Дождливая погода сохранится и на выходных. Температура составит около 22 градусов тепла.

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