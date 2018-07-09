Солнечно и до + 29

Комфортная летняя погода в Беларуси будет в первой половине недели. Ночью воздух прогреется до 17 градусов. Днем температура от 22 до 29 - это на несколько градусов выше климатической нормы. При этом в отдельных районах ждут кратковременные грозовые дожди. Во второй половине недели похолодает.