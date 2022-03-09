Солнечно, но прохладно будет на этой неделе в Беларуси

Порывистого ветра и сильных осадков не ожидается. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдет небольшой снег. Столбики термометров будут находиться в пределах от минус 3 до минус 10. Днем воздух прогреется до плюс 1. В выходные холодная погода сохранится.