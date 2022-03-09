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Солнечно, но прохладно будет на этой неделе в Беларуси

Порывистого ветра и сильных осадков не ожидается. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдет небольшой снег. Столбики термометров будут находиться в пределах от минус 3 до минус 10. Днем воздух прогреется до плюс 1. В выходные холодная погода сохранится.

Постепенное потепление начнется со следующей недели. Днем ожидается до плюс 6 градусов, ночью же небольшие морозы. Преимущественно без осадков.

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