"Сонечная цеплыня дрэва": пленэр деревянной скульптуры прошел в Минской области

Мастерство резьбы по дереву ремесленников Минской области. В Слуцке прошел пленэр "Сонечнаяцеплынядрэва". Монументальные фигуры высотой в несколько метров создавали 8 народных умельцев. Всего за несколько дней обычные стволы превратили в неповторимые шедевры - от кузнеца с молотом и наковальней до образа прекрасной сельчанки.

Скоро перед центром народного творчества появится новая площадка для отдыха. Ее и украсят фигуры народных умельцев. Экспозицию под открытым небом дополнят лавочки ручной работы. Так уютная экозона сохранит солнечное тепло дерева. Предыдущий пленэр проходил в Слуцке 10 лет назад, а работы ремесленников до сих пор радуют посетителей городского парка.