Солнечные выходные: днем в субботу до плюс 17

В последние выходные марта можно смело отправляться на природу. Синоптики обещают солнечную, теплую и без осадков погоду. Ночью по Минской области от минус 4 до плюс 2 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 17. В столице около 15 тепла. В воскресенье погода начнет меняться. Атмосферный фронт со Скандинавии принесет осадки и холодный воздух. Днем в северо-западных районах местами даже возможен мокрый снег.



На следующей неделе будет ветрено и прохладно. В прогнозах кратковременные дожди и порывистый ветер.



