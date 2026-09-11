Соломон Бернштейн о текущей ситуации в Латвии: Фасад есть, а за ним ничего нет

8 сентября 2026 года стало известно о планах Латвии запретить автобусные рейсы с Россией и Беларусью с 2027 года. Как пострадает от такого решения властей латвийский бизнес, перевозки и туризм, рассказал блогер, политический аналитик (Латвия) Соломон Бернштейн в "Актуальном интервью".

"Автобусные регулярные и нерегулярные перевозки, думаю, закроются. Другой вопрос - всегда существует либо Литва, либо Польша. Да, это немного усложнит логистику и увеличит путь. На данный момент, если невозможно попасть из Риги в Минск напрямую, люди ищут путь Рига-Вильнюс-Минск. Знаете, когда они кричат о трех балтийских сестрах, полном взаимопонимании и синергии сознания, то этого там нет. Там периодически возникает хор лягушек из разных болот", - поделился собеседник.

Соломон Бернштейн

Конечно, Эстония, Литва и Латвия могли быть сестрами и иметь единую картину, если бы не глубокие противоречия. Выступление Прибалтики единым фронтом усложнило бы дела для Беларуси, однако среди прибалтийских политиков нет единства, они бьются каждый в отдельности лишь за европейские деньги. Для государственных деятелей этих стран нормально "подставить подножку Литва Латвии, подставить Эстонию". Хороший пример происходящего - ситуация с литовскими фурами. Когда Литва закрыла границу, Польша дополнительно открыла два погранперехода.

"А Польша, обратите внимание, не кричит о полном разрыве всех гуманитарных связей с Республикой Беларусь, не пытается все закрыть, перекопать и ежей поставить. Нет, Польша вложила 2,5 млрд евро в железнодорожную ветку между Брестом и Варшавой. Зачем, если мы не планируем развивать отношения?" - задал риторический вопрос блогер.

quote Политика - длинная дистанция, и эффект от решений, принятых сейчас, будет позже. Соломон Бернштейн

Казалось бы, Литва закрыла границу зимой, а суды с неисполнением контрактов тянутся до сих пор и будут тянуться еще какое-то время. Решения, "принимаемые сейчас недалекой латвийской политической элитой, все почувствуют на своем кармане", но не раньше следующей весны.

Сфера туризма страдает не меньше. "Юрмала - город-спутник Риги. Симпатичное место с сосновыми рощами, лесами и берегом моря. Город за 2,5-3 месяца делал годовой бюджет. Сейчас он его не делает. Теперь Латвия и Юрмальская городская дума вынуждены лавировать между экономической целесообразностью и необходимостью. Теперь въезд в город стоит 5 евро, а когда-то стоил 50 латвийских сантимов", - рассказал политический аналитик

Бернштейн: В Прибалтике из товаров осталась только русофобия "Совершенно неправильно говорить, что Прибалтика ничего не производит. Она производит в промышленных масштабах русофобию ", - отметил блогер

И такими мерами латвийские политики пытаются поддержать уже не туризм, а "штаны у своего города". Ранее Старый город в Риге был лицом Латвии, где сосредоточены кафе, магазины, а туристы сновали туда-сюда. Сегодня, по словам Соломона Бернштейна, весь первый этаж в зданиях сдается в аренду. "В Латвии существует фасад, а за фасадом ничего нет. Там копошатся мыши и бегают тараканы", - заключил он.

Главное фото: sb.by