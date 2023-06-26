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Соловьев: Лукашенко остановил гражданскую войну в России

Союзникам нужно держаться вместе, это показало и произошедшее в России. Успешное преодоление наиболее острой фазы стало примером тесного взаимопонимания и стратегического сотрудничества Минска и Москвы. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, усилия Александра Лукашенко по урегулированию конфликта позволили пресечь де-факто попытку начала гражданской войны на территории Союзного государства.

"Мы уже готовились к тому, что будет самое страшное - это же было де-факто начало гражданской войны. Пятнадцать наших бойцов погибли - летчики, погибли 15 человек, выполняя свой долг. Они оказались верными присяге, а не те, кто их сбивал. Я знаю только по факту, что великолепные отношения между нашими президентами в очередной раз спасли Союзное государство от страшной беды. Если в 2020 году мы пришли к вам на помощь, что сейчас, конечно, роль Александра Григорьевича, его мудрость, его талант как переговорщика невозможно переоценить - это высший пилотаж", - подчеркнул Соловьев.

"Но я даже себе представить не могу, насколько это было сложно и тяжело, я бы сказал, мучительно тяжело. Да, сколько часов шли переговоры! Это прямо триллер и детектив, но роль выдающаяся - остановлена гражданская война", - констатировал журналист.

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