Соловьев: Лукашенко остановил гражданскую войну в России

"Мы уже готовились к тому, что будет самое страшное - это же было де-факто начало гражданской войны. Пятнадцать наших бойцов погибли - летчики, погибли 15 человек, выполняя свой долг. Они оказались верными присяге, а не те, кто их сбивал. Я знаю только по факту, что великолепные отношения между нашими президентами в очередной раз спасли Союзное государство от страшной беды. Если в 2020 году мы пришли к вам на помощь, что сейчас, конечно, роль Александра Григорьевича, его мудрость, его талант как переговорщика невозможно переоценить - это высший пилотаж", - подчеркнул Соловьев.

