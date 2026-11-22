Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси подходит к концу Неделя кибербезопасности. Правоохранители и эксперты предупреждают: злоумышленники начали активно применять новую схему обмана, нацеленную на детей.

Аферисты используют приемы психологического давления

Мошенники никого не щадят, и сейчас их главная цель - дети. Злоумышленники используют запугивание и психологическое давление, чтобы посеять панику. В результате подростки сами выносят из дома все сбережения родителей.

Девочка проводит онлайн-обыск

Поучительная история из первых уст. Милане позвонили в Telegram и заявили, будто она недавно помогла украинцам, отправив им геолокацию торгового центра. Мужчина представился сотрудником милиции и сказал, что либо домой приедет наряд для проведения обыска, либо она сама может провести его онлайн.

Девочка на самом деле в этот день была в этом магазине. Делала обычные покупки с подружками. Далее ей пришло звуковое сообщение, где уже женщина подробно рассказала, как следует провести обыск.

Мошенники назвали все тайные места, где обычно взрослые хранят сбережения. Нужно было сфотографировать все шкафы, одежду, карманы в ней, места под матрасами. Милана все выполнила, как ей сказали по четкой инструкции. Денег дома она не нашла. Поэтому мошенники решили использовать девочку в своих интересах. В качестве курьера, чтобы забирать деньги у таких же обманутых детей.

Мошенники постоянно меняют маски

Мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, мобильных операторов, коммунальных и других организаций.

Мошенники постоянно меняют маски

Например, человеку звонят якобы по вопросу замены домофона, продления договора на оказание услуг или подключения нового тарифа мобильной связи. Под вполне обычным предлогом пытаются получить личные данные или код из СМС.

Операторы сотовой связи, учитывая такую агрессивную и прогрессивную схему работы мошенников, также разрабатывают свои способы для защиты абонентов от нежелательных звонков.

Василий Спиричев, начальник управления цифровых решений оператора сотовой связи:

"У большинства операторов есть различные опции. Какие-то опции представлены в виде дополнительных программных продуктов, какие-то операторы представляют в виде услуги, которые не требуют установки на мобильное устройство. Такая услуга подключается и фактически служит как дополнительная страховка о том, что клиент не попадет на какой-то вредоносный ресурс, и если таковая активность будет зафиксирована, то абонент будет предупрежден об этом".

Обсудить с ребенком эти правила как говорят, нужно было еще вчера. А сегодня закрепить.





Незнакомые номера - табу.

Любые звонки в мессенджерах от милиции, банков или операторов - сразу сбрасывать.

Настоящие сотрудники не звонят детям с угрозами.





Код из SMS - это секрет.

Его нельзя называть никому, даже если собеседник представляется другом или специалистом. Это ключ к вашим деньгам.



Если кто-то по телефону просит найти дома деньги, золото или передать их незнакомцу - это 100 % мошенники.