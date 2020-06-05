Сообща против вируса! В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарного груза из Польши

Гуманитарная помощь для борьбы с инфекцией, а это 47 грузовиков, прибыла в нашу страну из Польши.





В Беларусь прибыл второй гуманитарный груз из Польши

Аппараты ИВЛ, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, в том числе несколько миллионов одноразовых масок и перчаток, антисептики и ПЦР-тесты. Общая масса - 300 тонн. Как заявили в канцелярии польского премьер-министра, это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши. И уже вторая для Беларуси. Ее доставили сотрудники пожарной и пограничной служб в сопровождении польской полиции.

Мартин Войтеховский, первый советник посольства Польши в Беларуси:

"Можно много говорить про соседство, про солидарность, про дружбу, но лучше это показывать на практике. Польша и поляки этим транспортом хотят показать, что Беларусь и белорусы нам небезразличны, что наше соседство и сотрудничество является очень важным, что мы это очень сильно ценим, что мы хотим это развивать, что мы готовы проявлять солидарность в сложных ситуациях".

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси:

"На сегодняшний день это груз, который необходим. Это антисептические дезинфектанты в таком хорошем, большом количестве. Это средства защиты и это дыхательная аппаратура, которая на сегодняшний день, скажем так, частично востребована. Мы рады, конечно, помощи, оказанной вовремя".