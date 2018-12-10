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Сообщение о минировании в Минске не подтвердилось

Личность звонившей уже установлена: это 55-летняя женщина без определенного рода занятий. В квартире, где она проживает, проводится осмотр. Подозреваемой может грозить до 5 лет лишения свободы.

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