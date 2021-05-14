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Сообщить о зарплате в конверте теперь можно онлайн

На сайте Комитета госконтроля теперь можно сообщить о выплате заработной платы в конверте. У пользователя есть возможность анонимно, без регистрации, заполнить специальную форму с указанием данных работодателя. Это наименование организации, место нахождения фирмы или адрес недобросовестного предпринимателя. Сотрудники контрольного ведомства проверят поступившую информацию и примут меры в соответствии с законодательством.


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