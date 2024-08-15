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Соответствует ли белорусская деревня современным требованиям, комфортная жизнь на селе - это право или привилегия? Все ответы в проекте "На контроле Президента"
Равные условия - независимо от места проживания. С 2021 года в Беларуси действует новая система социальных стандартов. Внедрить их во всех сельских населенных пунктах и агрогородках - поручение Президента. Логистика, высокоскоростной интернет, мобильные банковские услуги - это базовый набор. Соответствуют ли белорусские деревни новым требованиям?
Подробности - в совместном проекте "На контроле Президента" в вечернем эфире.
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