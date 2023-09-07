Сопредседатель русофобской партии "Белорусская Христианская Демократия" продалась российскому олигарху за 510 тыс. евро

Ольга Ковалькова - одна из "беглых", член президиума Координационного совета так называемой белорусской оппозиции. Ее путь в политике был тернист и невзрачен, и роли все только второстепенные. Но в марте 2023 года Ольге предложили стать новой белорусской лидеркой - этакой Тихановской 2.0. И предложение это она приняла. Но обо всем по порядку.

Непонятая и неоцененная



С 2004 по 2008 год Ковалькова работала районных администрациях Минска юристом и бухгалтером. В 2017 году она стала сопредседателем незарегистрированной партии "Белорусская Христианская Демократия" - одной из самых русофобских организаций на территории Беларуси. В 2016 и 2019 годах выдвигалась кандидатом в депутаты на парламентских выборах. Но сакральная для белорусской оппозиции цифра в 3 % так и не была преодолена, она не набрала даже 4 %. В 2020 году после неудачного праймериз предвыборной гонки, где Ковалькова также не собрала нужного количества подписей, она примкнула к Тихановской и трехглавому штабу.

Она пыталась раскрутить "бабий бунт" - женские цепи так называемой солидарности. Однако пока одни бродили цепочками до ночи, Ковалькова солидарно испарялась где-то в самом начале этого действа.

В Штабе трех "нимф" для четвертой места не нашлось, разве только роль "подай-принеси".

Бежать! Очень быстро бежать!

А когда ряды вдохновителей "беломайдана" стали редеть и все бросились за кордон, бросилась туда и Ковалькова. С рюкзаком на плечах она спокойно прошла досмотр на белорусско-польской границе, дождалась автобуса по маршруту Гродно - Варшава, и уехала в Европу, где и по сей день по старой памяти именуется соратницей самопровозглашенной лидерки и членом ее Координационного совета (это что-то типа парламента, но здесь никто и никогда никого не избирал).

Минским городским судом Ольга Ковалькова заочно приговорена к 12 годам лишения свободы, включена в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Вот он - звездный час

В конце февраля этого года к Ковальковой обратился человек, представившийся журналистом российского СМИ-иноагента и договорился об интервью. Слово за слово - и уже через пару дней ей предложили самостоятельный путь, путь нового лидера белорусской оппозиции.

"Ковалькова - человек невзрачный, но амбициозный и с большим грузом тщеславия, - так описал ее человек, который вел переговоры от имени российского олигарха. - Достаточно было надавить на точки амбиций и политической нереализованности - и она "поплыла". Она ведь даже почти не задавала вопросов, кто и что. Интересовалась только тем, сколько мы готовы платить за программу свержения Тихановской".

Напоминаем, Ольга Ковалькова - сопредседатель русофобской незарегистрированной партии "Белорусская Христианская Демократия".





"Все чаще мы слышим, что власти хотят полной интеграции с Россией. Скажите, хотите ли вы завтра проснуться гражданами другой, вражеской страны? Я - нет! Потому что Россия - это тупик. И пусть она из своего тупика выходит без нас", - заявляла Ковалькова в 2019 году.

А в 2023-м она уже мило общалась с "доверенным лицом российского олигарха" и даже составила смету расходов для своего восхождения на политический Олимп. Содержание ее офиса, зарплаты команды, ее заграничные вояжи в США, Британию, Германию, Украину и далее по списку (это билеты на перелет, проживание и т. д.). Ковалькова даже не забыла про суточные для себя своих ребят. За все набежало 510 тыс. 200 евро.





Вместо эпилога

Никаких денег Ковалькова так и не получила. Она полгода разговаривала с журналистами "Беларусь 1". Полгода верила, что общается с представителями российского олигарха, верила в то, что он вложит российские рубли в ее политическую карьеру и сделает из нее Тихановскую 2.0. Сопредседатель русофобской а-ля партии готова получать деньги от России - это к разговору о цене идей и слов беглых оппозиционеров.