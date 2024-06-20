Сопротивление бесполезно - в проекте "Ремарка" расскажем, как наивные беглые планируют вернуться в родные края через силовой захват власти

Чтобы стать популярным среди беглых, достаточно собрать кучку недалеких, высказать пару таких же недалеких лозунгов, а еще иметь крышу в виде какой-то номинальной власти, которая и деньги дает, и пихает в нужные круга. Правда, работает так не со всеми. Пока одни беглые разбирались с Азаровым и накрученными 17 млн, другие дабы добыть себе хоть какую-то известность, плели о том, как они собираются возвращать себе Беларусь. И говорили это не только с трибун, но и на своих закрытых конференциях. Подробности - в проекте "Ремарка".

Речь о блоке "ВОЛЯ" - радикально настроенных беглых, часть из которых уже несколько десятков лет находится за границей. Создали его наемники полка Калиновского. По своей сути цели и задачи ничем не отличаются от многих фондов-прокладок, кроме ярых лозунгов о гибридной оккупации, отстранение от власти в Беларуси лиц, которые удерживают ее неконституционным путем и прочее-прочее.

Конференция проходила в преддверии выборов в координационный совет. Как потом оказалось, с их непонятными и смешными идеями вся кампания с треском провалилась (набрала каких-то жалких 6 с лишним процентов. Может быть для беглых это и много, с учетом того, что проголосовало всего-то 6,7 тыс. человек).

Глава компашки - Александр Клочко - калиновец с позывным Кусь. В 2020 году ему захотелось "перамен", он уехал в Литву, после в Украину. Там неопределившийся по жизни парень пошел воевать и спустя год стал инвалидом 2 группы (не выдержали почки). Живется ему сейчас, по правде сказать, не очень. Жалуется, что не может в Литве получить статус беженца уже 5 месяц, следовательно не может и работать. А ведь необходимо и реабилитация, лекарства, обследования, врачи - это все упирается в деньги и немалые. Это ж вам не Беларусь с бесплатной медициной. Но при всем этом Клочко ходит, побирается и рассказывает, как он и его приближенные будут ликвидировать конституционный строй.

Мы должны быть подготовлены. Мы не исключаем и силовой сценарий, он рано или поздно произойдет. Александр Клочко, экс-боевик экстремистского формирования

Сейчас для беглых стоит задача сформировать белорусскую освободительную армию. Здесь, кстати, мнения разделились. Одни поддерживают и считают, что это действительно верный вариант, другие видят это утопией и все зависит от тех, кто находится в Беларуси. С последним я, пожалуй, соглашусь. Да, это утопия, а вот то, что ждут реакции от тех, кто способен только нагадить в виде гневного комментария, очень вряд ли.

Я не вижу никаких проблем, если международное сообщество, особенно Польша, Литва, будут более лояльно относиться к нам и позволят создать площадку, в которой наши "ваяры" смогли бы войти в состав какого-то национального формирования, мы могли бы туда войти тоже какой-то частью. Геннадий Манько, участник экстремистского формирования

Второй вопрос и самый главный - из кого они собираются формировать эту армию? Участники конференции особых надежд не подают. Например, Дмитрий Баранов, проживает в Канаде еще с 2000-х, по профессии IT-специалист. Или бизнесвумен Светлана Шатилина, с 1997 года проживает в Украине, ее сыновья сейчас на фронте. Или Геннадий Манько, главарь миссии демократической Беларуси в Киеве, умеет говорить да и только. А еще куча фамилий: Кедышко, Денисевич, Шалыгин и многие-многие другие, а было 22 участника, и мы знаем каждого.

Я знаю, что от силовиков поступали сигналы, что давайте сделаем резкое движение, чтобы мы одним шагом на вашу сторону перешли. Наша задача - сделать плавный переход. Но мы должны иметь силу, мы четко готовимся. Кроме этих 10 батальонов спецназа, есть еще куча бригад специального назначения: "Марьина горка", 7 бригад общевойсковых, я имею в виду 3 специальных операций и те, которые находятся внутри. Геннадий Манько, участник экстремистского формирования

Итак, а дальше по пункту выход из Союзного государства. Наши отношения с Россией волнуют весь западный мир и это неудивительно, ведь пока мы охраняем наши общие рубежи, никто к ним не притронется, а так всем и хочется, и колется. Беларусь - лакомый кусок во всех смыслах. Поэтому как ни пытались качнуть обстановку, получается плохо. Запад уже успел рассорить Украину с Россией и подливает масло в огонь на границе с Польшей, литовская власть тоже умом не блещет. И со всеми беглые хотят наладить отношения, как только придут к власти. А решать проблемы с санкциями как будете?

Мы склоняемся к тому, чтобы требовали их ужесточения. Кроме самих санкций, необходимо осуществлять контроль за механизмом ухода от них, поэтому мы за расширение санкций. Сергей Шалыгин, участник экстремистского формирования

"Считаю, что из Союзного государства, из ОДКБ надо выйти. Латвия, восточная граница Беларуси и Украины, дальше Молдова - это все должно отойти в западную сторону", - сказал участник экстремистского формирования Геннадий Манько.

Розы ветров веют, но только не в вашу сторону. Вы удобны Западу, чтобы всегда при себе иметь таких козлов отпущения, которые в любом месте, где больше заплатят, смогли выполнить любые поручения. Питают надежды беглые и на то, что Беларусь вступит в НАТО и ЕС, только вот нам это не нужно. К тому же никто там нас не ждал и ждать не будет.

У нас есть такая ситуация, которая могла бы связать Восточную Европу с Западной. То есть это страны Балтии, Беларусь, Украина, Польша, Молдова. Может быть, там до Грузии туда, до Кавказа. Можно было бы свой какой-то союз создать, именно балто-черноморский, который позволил бы нам в рамках его очень активно развиваться. Геннадий Манько, участник экстремистского формирования

Если их послушать, не кажутся они такими уж радикальными. Тех, кто шел и идет против их мнения, будут снимать с должности. Только вот интересно, например, министр сельского хозяйства тоже под одну гребенку? Делает свое дело, не идет против своей страны, а наоборот. Бэчебэшники в 2020 году хвастались, как они обливали водой, кидали мусорные баки, лавочки в силовиков. Некоторые из них бежали из страны, потом пошли добровольцами, как Клочко, а после того как оказались покалеченными, резко стали никому не нужными. До боли знакомый сценарий.

Они все оттуда приезжают, я бы сказал, от 100-99 % больные, т.е. физически и морально больные, т.е. психически. Кроме того, люди, приезжающие сюда, не чувствуют своей необходимости. Мы имеем не один случай, когда приезжали, видели это и возвращались назад в Украину на войну. Нужно понимать, что эта категория людей, добровольцев, это элита белорусских мужчин, это белорусская гордость. Почему-то их судьба не является приоритетной. Сергей Шалыгин, участник экстремистского формирования

Раскроем для беглых маленькую тайну (нам-то уже давным-давно все понятно): плевать хотели все на ваших политзаключенных и тех, кто добровольно пошел воевать. Это разве что дополнительный заработок для тех, кто об этом так много говорит.

Вообще под конец конференции говорили обо всем и ни о чем конкретном. Да, будет и процесс декоммунизации (официальным гербом хотят сделать погоню), нацистские флаги, все по стандарту. Выступают за легализацию наркотиков, правда, если послушать, что нередко выскакивает из их рта, употребляют они давно, дайте только официальное разрешение.

Именно легкие, вот те, которые используются в медицинских целях, это нормально. Я считаю, что легкие, именно легкие, надо разрешить. Он же продается сейчас в Европе, во многих государствах, в Америке, за океаном. Геннадий Манько, участник экстремистского формирования

По ходу конференции задали конкретные вопросы, на которые планировали услышать вполне конкретные ответы. Но все свелось к тому, что мы хотим, а чего сами не знаем, что сказать вам, тоже не знаем. С кабинетом кухарки уже давно никто не дружит, ее, как сказали, разве что можно использовать для достижения своих целей.

Беглые погрязли в своей иллюзии, забывая о главном. Меньше 7 тыс. человек, не считая тех, кто оказались и вовсе несуществующими - армия так себе и соратники тоже.

Паважаныя, то, что вы говорите про силовой захват власти - это уголовное преступление и приравнивается к смертной казни. Думаем, МИД Беларуси вышлет в посольства стран соответствующие письма. Совет на злобу дня - бежать уже некуда.