Я ни на минуту не усомнился и на сегодняшний день не сомневаюсь, что наше подразделение самое элитное в нашей республике, и могу ответить практически за каждого нашего сотрудника, уверен в них и готов поручиться за каждого. Знаю, что нет такого момента при несении службы и вне ее, когда бы наши сотрудники спасовали либо повели себя некорректно. Рад за подразделение, рад за то, что подбор личного состава и качество его подготовки в сумме дает такой положительный результат.

Алексей Корзюк, первый замначальника спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси