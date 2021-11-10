Сопровождение гуманитарного груза и тактическую медицину отработали на учениях "Нерушимое братство"

Сопровождение гуманитарного груза и тактическую медицину отрабатывали накануне на учениях "Нерушимое братство". Миротворцы ОДКБ высоко оценили новейший санитарный бронеавтомобиль "Линза". Он предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. В миротворческих учениях автомобиль задействован впервые. Также контингенты смогли познакомиться с новыми видами средств для оказания первой медпомощи.



Белорусский миротворческий контингент в Казани представлен подразделениями 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады и 3-й бригады спецназначения внутренних войск МВД. Активная фаза учений запланирована на 11-12 ноября.