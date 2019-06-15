Соревнования Европейских игр внесут некоторые изменения в движение транспорта столицы

Так, с 22 по 25 июня на время проведения велогонок будет ограничено движение на некоторых участках дорог.

Стартуют участники в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Маршрут велогонки пройдет через улицы Энгельса, Купалы, Киселева, Фрунзе, Тростенецкой и Пулихова. Эти нюансы необходимо учитывать автомобилистам и тем, кто будет передвигаться в эти дни по городу на общественном транспорте.

Старт и финиш также на Октябрьской площади. Маршрут пройдет по улицам: Интернациональная, Купалы, Старожевская, Богдановича, Немига, Романовская Слобода и Тимирязева. Движение по маршруту велогонки будет перекрыто. Это касается как водителей, так и пассажиров автобусов и троллейбусов. Будет ограничен выезд автомобилей из прилегающих дворов. А также за сутки до старта состязаний и в дни их проведения будет запрещена парковка вдоль улиц, по которым пройдут велогонки.