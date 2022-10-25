Соревнования по картингу прошли в Стайках

Буря эмоций, драйв и адреналин. В Минском районе состоялся этап республиканских соревнований по картингу "Леман-2022". За звание сильнейшего гонщика страны на автодроме в Стайках боролись школьники, начиная с семи лет.



Три группы разных возрастных категорий на протяжении часа доказывали силу и выносливость. Столица показала себя лучше всех - первых два места заняли минчане.



Последний этап республиканских соревнований по картингу "Леман-2022" пройдет 5 ноября.



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