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Соревнования по картингу прошли в Стайках

Буря эмоций, драйв и адреналин. В Минском районе состоялся этап республиканских соревнований по картингу "Леман-2022". За звание сильнейшего гонщика страны на автодроме в Стайках боролись школьники, начиная с семи лет.

Три группы разных возрастных категорий на протяжении часа доказывали силу и выносливость. Столица показала себя лучше всех - первых два места заняли минчане.

Последний этап республиканских соревнований по картингу "Леман-2022" пройдет 5 ноября.

Фото:pixabay.com

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