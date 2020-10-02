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Соревнования, посвященные 30-летию спецподразделения "Алмаз"

Показать слаженность, командную работу и профессионализм. Этап "Антитеррор" продолжил программу соревнований, посвященных 30-летию спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси. Он максимально приближен к боевой работе: По сценарию, отряд высаживается с вертолета и выдвигается к зданию, где засели террористы, захватившие заложников. Им необходимо тихо и незаметно пробраться к комнатам, в которых находятся преступники и пленные. Бойцов прикрывает снайперская пара. Им необходимо снять двух бандитов одновременно. С этого момента начинается штурм помещений. Воссоздана максимально реалистичная обстановка со световыми и шумовыми помехами.

Сегодня - решающий день соревнований. Это "стрелковая" и "снайперская" дуэль

Завершит программу турнира - эффектная эстафета. Кто станет победителем - определится после финального этапа. Напомним, участие принимает 8 команд - различных подразделений антитеррора, среди них - две российские "Рысь" и "Витязь". Сами спецназовцы такие встречи называют крайне продуктивными с точки зрения развития профессиональных качеств и обмена опытом различных подразделений.

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