Соревнования, посвященные 30-летию спецподразделения "Алмаз"

Показать слаженность, командную работу и профессионализм. Этап "Антитеррор" продолжил программу соревнований, посвященных 30-летию спецподразделения "Алмаз" МВД Беларуси. Он максимально приближен к боевой работе: По сценарию, отряд высаживается с вертолета и выдвигается к зданию, где засели террористы, захватившие заложников. Им необходимо тихо и незаметно пробраться к комнатам, в которых находятся преступники и пленные. Бойцов прикрывает снайперская пара. Им необходимо снять двух бандитов одновременно. С этого момента начинается штурм помещений. Воссоздана максимально реалистичная обстановка со световыми и шумовыми помехами.