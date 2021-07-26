Соревнования вальщиков леса "Лесоруб-2021" прошли в Минской области

Соревнования на скорость, ловкость и профессионализм. В своем мастерстве соперничали вальщики леса из Минской области. В этом году ежегодный чемпионат принял Новокрупский лесхоз. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехало около 70 участников.