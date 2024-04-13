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Соревнования военно-патриотического турнира "Вызов" выходят на финишную прямую - 7 сильнейших команд вновь на армейской передовой
Участники республиканского военно-патриотического турнира "Вызов" выходят на финишную прямую. 7 сильнейших команд из разных уголков нашей родины вновь на армейской передовой. На кону путевка в финал.
Военизированная эстафета, учебная боевая тревога, спортивные состязания на силу и выносливость. Как с вызовами современности справляются юные патриоты, расскажет Катерина Стреха.Вой сирены, громкие взрывы и автоматная очередь. Когда понимаешь, что-то пошло не так, на смену крепкому сну приходят недоумение, страх и паника.
Час ночи. Диверсионно-разведывательная группа атакует палаточный лагерь с помощью дронов. Летательные аппараты сбили суточным нарядом из модернизированного пулемета Калашникова.
Сейчас произойдет пересчет всех войск - не потеряли ли кого-нибудь во время пожара или атаки. Это все-таки учебная тревога, никакой опасности нет. Команда строится на плацу для прочесывания местности и поиска диверсантов. Учебно-боевая тревога - часть психологической подготовки юных патриотов. Организаторы отмечают, что испытание пройдено. Ни один школьник с дистанции не сошел.
Думал, если честно, не все встанут. Главное - действовали командой, бежали командой. Мы прекрасно понимаем: девчонки живут отдельно, парни отдельно - никто не побежал вразнобой. Это самое главное - выработанный командный дух.
Несмотря на бессонную ночь, рано утром "новобранцы" отправляются на военизированную эстафету. 7 команд. Стартуют по очереди с разбежкой в 40 минут. Время ограничено. 10 контрольных пунктов - на каждый по 5 минут. В общей сложности нужно преодолеть маршрут в 3 километра.
Демонстрировали меткость в стрельбе из оружия, проверяли свои знания в исторической викторине, собирали и разбирали автомат на время.
Ориентирование на местности - дело для ребят не новое. Компас и карта помогут добраться до нужного места. Задача выполнена. БМП-2 найден. Он доставит одну из команд к следующему контрольному пункту.
Погода внесла свои коррективы. Дождь все-таки усилился. Но это не мешает юным "новобранцам" двигаться к намеченной цели. Это пятая точка военизированной эстафеты. Мы находимся на импровизированном минном поле. Здесь под землей находятся 3 боеприпаса, на их поиск юным патриотам дается около пяти минут. За каждый найденный начисляют по одному баллу.
Тем временем полуфиналисты все ближе к заветному флагу и намеченной цели. Это "зараженный" участок местности, его нужно преодолеть в противогазе и костюме ОЗК. То самое испытание, где многие могли бы сдаться.
За время прохождения отборочных этапов чего только у юных патриотов не было: преодолевали полосу препятствий и психологические барьеры, учились управлять дронами, оборудовали окопы и даже проходили обкатку танками.
Борьба за путевку в заветный финал у юных патриотов продолжается. На следующей неделе станут известны имена 4 сильнейших команд.
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