Сорванные крыши, заблокированные трассы и поваленные деревья - ночной ураган прошелся по Беларуси

Краткий пересказ от ИИ

Погода продолжает испытывать белорусов на прочность. И если еще вчера в эпицентре внимания была экстремальная жара, то сегодня ночной грозовой фронт. Он прошелся практически по всей стране с порывами ветра до 29 м/с. В 438 населенных пунктах Беларуси было нарушено электроснабжение.

Факт Больше всего пострадали Минская, Витебская, Гродненская и Гомельская области.

Сорванные крыши, заблокированные трассы и поваленные деревья - таков исход стихии. До сих пор в пострадавших регионах продолжают устранять последствия непогоды.

Повреждены лесные массивы, населенные пункты и электросети

Сильный удар в Минской области принял на себя Вилейский район: здесь ветер повалил деревья целыми гектарами, при этом заблокировал дороги к населенным пунктам и порвал провода, оставив людей без электричества.

Стихия накрыла регион около двух часов ночи. Шквалистый ветер сопровождался стеной дождя и крупным градом. В 16 населенных пунктах Вилейского и Молодечненского районов досталось частному сектору: повреждены кровли 12 жилых домов.

Местный житель рассказал, что был сильный гром и молния. Когда он вышел из машины, то увидел падающие деревья. "Самая огромная сосна, которая была напротив дома, упала на родительскую машину. После этого пошла также начали падать другие деревья", - сказал молодой человек.

"Мы в жизни такого урагана не видели. Не с корнями выворачивало деревья, а ломало прямо с верхушки. Мой дом повредило, забор, беседку, ударило по части края дома. Спасибо огромное МЧС. Ребята пришли, помогли", - рассказал другой мужчина.

На ликвидацию последствий брошены максимальные силы. Задача общая: подключить населенные пункты и объекты к электроснабжению, восстановить поврежденные кровли, а также навести порядок в лесных массивах.

Сотрудник МЧС сообщил, что в районе ситуация остается напряженной, но основные трассы расчищены и есть возможность проезда во все населенные пункты.

Максим Мигун, главный лесничий Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

"Повреждены значительные территории лесного фонда, но наибольшие объемы повреждения фиксируются на территории Вилейского района. Помощь Вилейскому лесхозу уже с утра оперативно направлена, также с утра приступили к работе и иные лесохозяйственные учреждения Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Работа на особом контроле".

Не обошлось и без травм. Упавшая ветка травмировала 6-летнего ребенка на базе отдыха "Кемпинг Рыбчино" возле деревни Кобузи. Бригада скорой оперативно доставила мальчика в больницу - обошлось ушибами, и после осмотра врачей пациента выписали домой.

Ирина Макарова, главврач Вилейской центральной районной больницы:

"Он был госпитализирован в травматологическое отделение с ушибами мягких тканей. В 9 часов утра в удовлетворительном состоянии с рекомендациями продолжить лечение амбулаторно мальчик с родителями убыл по месту жительства в городе Жодино".

В Витебской области основной удар стихии приняли на себя Докшицкий и Поставский районы - именно здесь произошли самые масштабные обрывы линий электропередачи. В Глубокском районе шквал сорвал шифер с крыш 12 жилых домов, 9 хозпостроек и 6 сельхозобъектов. Главное - никто из людей не пострадал.

Сергей Посохов, и. о. гендиректора РУП "Витебскэнерго":

"Проблемы по 60 населенным пунктам, но это не значит, что они полностью отключены. Потребитель в основном с электроэнергией. Где-то ведутся работы. Также Витебская энергосистема оказала помощь Минской энергосистеме".

На Гомельщине энергетики уже полностью вернули свет в дома жителей Светлогорского района. А вот в соседнем Жлобинском районе ликвидация последствий шквала в самом разгаре: там было задействовано 29 аварийных бригад и почти 4 десятка единиц спецтехники.

Помимо ремонтных бригад в Гродненской области, задействовано более 170 единиц спецтехники, дизель-генераторные установки.

Всего в Беларуси 78 населенных пунктов остаются без электричества. Из них 69 - в Минской области, 5 - на Гродненщине, а также по 2 населенных пункта пока остаются без электричества в Гомельской и Витебской областях.

Разгул стихии продолжался всего несколько часов, но на ликвидацию его последствий уйдет несколько недель. Техника и люди будут работать беспрерывно до тех пор, пока свет не вернется в каждый дом, а дороги не станут безопасными.